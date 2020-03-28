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Суарес рискует покинуть Барселону после прихода топ-форварда

11:20 7 Читати українською
Суарес рискует покинуть Барселону после прихода топ-форварда
Луис Суарес / Reuters

Барселона готова пойти на решительные шаги в рамках летней трансферной кампании.

Многолетний лидер команды Луис Суарес может стать жертвой трансфера Лаутаро Мартинеса, информирует Sport.es.

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Действующие чемпионы Испании гарантируют звезде Интера место в стартовом составе, которое в прошлые сезоны принадлежало Суаресу. Содержать двух топ-форвардов – слишком большая роскошь в условиях кризиса, поэтому уругваец рискует уйти с клуба. Также существует вариант перехода на игру в два нападающих, что не станет проблемой для Мартинеса. В Интере аргентинец успешно делит место на поле с Ромелу Лукаку.

К слову, трансфер Мартинеса также будет стоить немалых денег – клаусула предусматривает 111 млн евро за нападающего.

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