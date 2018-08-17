Президент Ла Лиги Тебас: В Интера нет денег, но он сделал сомнительное предложение по Модричу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, как относится к уходу ведущих футболистов испанского чемпионата в другие лиги

"Несмотря на то, что Ла Лигу покинули такие выдающиеся тренеры, как Моуринью и Гвардиола, чемпионат продолжал расти. Безусловно, я бы хотел удержать Криштиану Роналду, но в то же время я бы хотел, чтобы к нам приезжали такие игроки, как Левандовски.

Реал подаст жалобу в ФИФА на Интер через Модрича

Мы должны задать себе вопрос, почему эти "клубы-государства" подрывают рынок, забирая футболистов. Это происходит не потому, что мы допускаем ошибки, дело не в этом. Произошли вещи, которых быть не должно.

Я имею в виду не только ПСЖ, но и Ювентус, который подписал Криштиану Роналду, а также Интер, у которого нет денег на игроков, но за Модрича они предлагают огромную сумму денег, источник которых мне неизвестен.

Какие-то финансовые махинации? По Ювентусу я не знаю. Посмотрим, насколько успешной будет сделка по Роналду, но вот предложение Интера по Модричу сомнительное", – цитирует Тебаса Football Italia.

Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезоне