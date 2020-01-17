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"Это Румыния, там цыгане на тележках ездят", – Панков вспомнил, как уговаривал перейти Милевского в Конкордию

17 января 19:04 201 Читати українською
"Это Румыния, там цыгане на тележках ездят", – Панков вспомнил, как уговаривал перейти Милевского в Конкордию
Мілевський та Панков / соцмережі Milevsʹkyy ta Pankov / sotsmerezhi 32/5000 Милевский и Панков / соцсети Milevskiy i Pankov / sotsseti Отправить отзыв История Сохранено Сообщества

Агент форварда Динамо Брест Артема Милевского Александр Панков рассказал о сложностях оформления трансфера своего клиента в румынскую Конкордию.

"Мне было очень сложно уговорить Милевского перейти в Конкордию. Он не хотел, у него было много сомнений.

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Артем говорил: "Куда мы поедем, это Румыния, там цыгане ходят на тележках ездят". Но я ему объяснил, мы полетели в Бухарест, ему понравился город", – рассказал Панков в программе ЛЮБИТЕЛИ на Youtube.

Отметим, что Милевский провел в Конкордии сезон 2015/16, сыграв 13 матчей и забив 5 голов.

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Теги
Артем Милевский Артем Милевский Мир Румыния Румыния Александр Панков Конкордия
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