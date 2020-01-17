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"Це Румунія, там цигани на візках їздять", – Панков пригадав, як вмовляв перейти Мілевського в Конкордію

17 січня 19:01 1280 Читать на русском
"Це Румунія, там цигани на візках їздять", – Панков пригадав, як вмовляв перейти Мілевського в Конкордію
Мілевський та Панков / соцмережі

Агент форварда Динамо Брест Артема Мілевського Олександр Панков розповів про складнощі оформлення трансферу свого клієнта до румунської Конкордії.

"Мені було дуже складно вмовити Мілевського перейти в Конкордію. Він не хотів, у нього було багато сумнівів.

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Артем казав: "Куди ми поїдемо, це Румунія, там цигани ходять, на візках їздять". Але я йому пояснив, ми полетіли в Бухарест, йому сподобалося місто", – розповів Панков у програмі ЛЮБИТЕЛИ на Youtube.

Зазначимо, що Мілевський провів у Конкордії сезон 2015/16, відігравши 13 матчів та забивши 5 голів.

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Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Світ Румунія Румунія Олександр Панков Конкордія
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