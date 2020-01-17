"Це Румунія, там цигани на візках їздять", – Панков пригадав, як вмовляв перейти Мілевського в Конкордію

Агент форварда Динамо Брест Артема Мілевського Олександр Панков розповів про складнощі оформлення трансферу свого клієнта до румунської Конкордії.

"Мені було дуже складно вмовити Мілевського перейти в Конкордію. Він не хотів, у нього було багато сумнівів.

"Вони навіть не п'ють зараз", – Мілевський назвав основну причину невдач Динамо

Артем казав: "Куди ми поїдемо, це Румунія, там цигани ходять, на візках їздять". Але я йому пояснив, ми полетіли в Бухарест, йому сподобалося місто", – розповів Панков у програмі ЛЮБИТЕЛИ на Youtube.

Зазначимо, що Мілевський провів у Конкордії сезон 2015/16, відігравши 13 матчів та забивши 5 голів.

"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського