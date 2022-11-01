Динамо – Фенербахче: поединок Лиги Европы рассудит арбитр, фиксировавший разгром киевлян над Барселоной
УЕФА объявил состав судейской бригады на поединок второго по силе еврокубка между украинской и турецкой командами.
Главным арбитром матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В между Динамо и Фенербахче станет 38-летний хорватский рефери Дуэ Струкан, сообщает официальный сайт УЕФА.
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На линиях ему будут помогать соотечественники Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертым арбитром будет Иван Бебек. За VAR будет отвечать итальянец Лука Пайретто.
К слову, Струкан лишь однажды пересекался с украинскими командами: в сезоне 2021/22 он зафиксировал домашнюю победу Динамо U-19 над Барселоной (4:1) в Юношеской Лиге УЕФА.
Напомним, поединок между Динамо и Фенербахче состоится в четверг, 3 ноября. Начало встречи в 22:00.
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