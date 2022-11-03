"Місця у нашій групі ще невизначені. Є ймовірність, що Ренн і Фенербахче пройдуть відразу в 1/8 фіналу, фінішувавши першими. Ми знаємо, що забиті голи можуть мати вирішальне значення.

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Теоретично, Ренну буде легше. Вони гратимуть вдома (з АЕК Ларнака, – Футбол 24), зіграють з менш сильною командою, ніж Динамо. Ми докладемо всіх зусиль, щоб перемогти. Якщо ми виграємо, це буде добре, але це не гарантує лідерства. Ми знаємо, що потрібно більше забитих голів.

Я не знаю, який воротар київського клубу зіграє, тому що в результаті на поле вийде 11 гравців. Хто грає в Динамо – це не моя проблема, це проблема Мірчі Луческу. Пройшли місяці, як ми грали з ними. Фенербахче – набагато краща команда. Ми добре знаємо один одного. Динамо – дуже хороша команда. У них вже немає цілей, але є гордість, вони будуть грати за честь, а ми – за лідерство.

Ренн переможе, ми це знаємо. Ось чому ми також повинні виграти. Існує велика різниця між першим і другим місцем. Другому буде важче. Для нас буде краще, якщо ми запобігнемо цьому", – цитує Жезуша Haber7.

Нагадаємо, дуель між Динамо і Фенербахче відбудеться вже сьогодні, 3 листопада, у Кракові. Початок матчу о 22:00.

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