Агент Юлиана Нагельсманна Уолкер Штрут рассказал о союзе тренера и "синих", которому не суждено было состояться.

"Я могу подтвердить факт того, что Челси очень оперативно позвонил Юлиану (после увольнения Поттера). По нашей информации, он был главным кандидатом, думаю, он бы стал их тренером, если бы сам этого захотел.

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Юлиан правильно сделал, что не пошел туда. Челси – очень нестабильная команда. А потраченные деньги на трансферы автоматически завышают ожидания нового тренера. Были и другие причины", – цитирует агента Standard Sport.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн отказался занять пост главного тренера Челси в апреле. Клуб отрицает, что 35-летний немец был первым кандидатом. Ожидается, что летом "синих" возглавит Маурисио Почеттино, который должен подписать контракт с лондонцами в ближайшее время.

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