Поединок на Селхерст Парк между Кристал Пэлас и Манчестер Сити оказался особенным. Впервые в истории на арбитре матча АПЛ была установлена камера – Джарред Джиллет носил ее на голове. Трансляция с нее не велась, а жаль.

Интересно посмотреть Jarred Gillett с RefCam на сегодняшней игре на Selhurst Park и посмотреть позже (через док) как игроки реагируют на взаимодействие с рефом, зная, что у них прямо перед лицом камера



Бундеслига использовала нечто подобное pic.twitter.com/LZdgknxzuT - Tony Tannous (@TonyTannousTRBA) 6 мая, 2024

Но это было не единственное историческое событие. Другое подарил МЮ – Бруну Фернандеш впервые в своей карьере пропустил игру из-за травмы. А этих игр у португальца аж 531 во всех турнирах (это 44 110 минут). У него было 5 пропусков из-за болезни, однако повреждения никогда не смущали Бруну.

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Это изрядно тревожило фанов Манчестер Юнайтед, ведь Бруну имеет чрезвычайно большое значение для атаки "красных дьяволов". Тревожные ожидания получили подтверждение уже в первом тайме – подопечные Эрика Тен Хага выполнили всего 6 касаний в штрафной Кристал Пэлас, нанеся только 4 удара.

Суммарная острота этих выстрелов составила 0,26 xG. Два из них были заблокированы (и они прошли с дистанции), только один провели с игры. Еще один момент в статистику не пошел – Каземиро сбрасывал подачу с углового на дальнюю штангу, а голкипер Хендерсон под давлением Хёйлунда не дотянулся до мяча. Тот залетел в сетку, однако гол не засчитали из-за явного толчка от Расмуса.

Но если бы проблемы МЮ завершались только на бездарной атаке ... Еще хуже ситуация оказалась в обороне. Уже на 12-й минуте "дьяволы" пропустили, словно во дворе. После вбрасывания из аута Олисе принял мяч в центре поля, одним движением переиграл Каземиро и спокойно дошел (именно дошел!) в штрафную – а оттуда пробил в правый нижний. 1:0!

На 28-й минуте помочь "склярам" забить во второй раз решил Майну, который и при первом взятии ворот особо не мешал. Коби при передаче назад выложил мяч точно на ногу Олисе, организовав ему выход один на один – впрочем, Онана выручил МЮ.

Кстати, следующий свой матч в АПЛ манкунианцы проведут 12 апреля – дома они принимают Арсенал. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: "канониры" победят "красных дьяволов". Коэффициент на победу команды Зинченко – 1,44. Победа МЮ в 6,63, а ничья – 5,25. Специалисты ожидают очень результативного матча. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET выставил коэффициент 1,37, тогда как на тотал меньше можно поставить за 3,06.

- Майну с TERRIBLE ошибкой, но Онана спасает его! pic.twitter.com/a7jDESYe6Z - ??? ???? (@TheEuropeanLad) 6 мая, 2024 г

Тем не менее, Кристал Пэлас таки забил второй гол. На 40-й минуте Каземиро, Эриксен и Далот не смогли удержать мяч на фланге под давлением лондонцев – те отобрали мяч и быстро отдали передачу на ход Матета. Жан-Филипп легко переиграл Эванса в штрафной и зарядил в ближнюю девятку. 2:0!

Интересно, что Матета под руководством Оливера Гласнера забил в каждом из шести первых домашних матчей АПЛ. Последний раз подобную серию проворачивал легендарный Алан Ширер.

Отдыхать футболисты отправились при комфортном преимуществе Кристал Пэлас. Казалось, что во втором тайме МЮ проснется, но ничего подобного не произошло – "красные дьяволы" до 80-х минут имели только три удара по воротам. Правда, снова удалось забить гол, который отменили. Каземиро замыкал заброс от Эриксена, но залез в офсайд.

А вот Кристал Пэлас не останавливался. Еще на 50-й минуте Клайн зацепился за вынос от голкипера и прострелил на 11 метров под удар Эзе. Онана выручил. На 55-й Эзе обыгрался с Олисе и пробивал с линии штрафной – мимо дальней штанги.

На 57-й же Хьюз бахнул с полукруга с лету, заставив Онана выполнить сейв на чистых рефлексах (момент удара Андре не видел). В конце концов, хозяева учинили разгром с последующего углового. Уортон выполнил диагональ на дальнюю штангу, Андерсон продавил Далота и прострелил вдоль вратарской, а Митчелл занес мяч в сетку. 3:0!

На 67-й же Муньос отобрал мяч у Каземиро на фланге, после чего выкатил его под удар Олисе. Майкл с правого угла штрафной зарядил в ближнюю девятку! Таким образом, Манчестер Юнайтед пропустил 81-й гол в текущем сезоне во всех турнирах. Последний раз подобное случалось в сезоне 1976/77.

Кристал Пэлас мог забивать и пятый. В частности, Эдуар в компенсированное время попал в штангу. Не сложилось. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу лондонцев со счетом 4:0.

Для команды Оливера Гласнера этот успех не имеет турнирного значения, а вот МЮ провалился катастрофически – подопечные Эрика Тен Хага выпали аж на восьмую позицию, за пределы зоны еврокубков. Челси Мудрика с таким же количеством баллов идет седьмым, а Ньюкасл имеет на два пункта больше.

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