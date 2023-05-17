Агент Юліана Нагельсманна Волкер Штрут розповів про союз наставника і "синіх", якому не судилося відбутися.

"Я можу підтвердити факт того, що Челсі дуже оперативно зателефонував Юліану (після звільнення Поттера). За нашою інформацією, він був головним кандидатом, думаю, він би став їхнім тренером, якби сам цього захотів.

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Юліан правильно зробив, що не пішов туди. Наразі Челсі – дуже нестабільна команда. А витрачені гроші на трансфери автоматично завищують очікування від нового тренера. Були й інші причини", – цитує агента Standard Sport.

Нагадаємо, що Юліан Нагельсманн відмовився обійняти посаду головного тренера Челсі у квітні. Клуб заперечує, що 35-річний німець був їхнім першим кандидатом. Очікується, що влітку "синіх" очолить Маурісіо Почеттіно, який має підписати контракт з лондонцями найближчим часом.

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