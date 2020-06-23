"Это позор": воспитанник Динамо, который играет за Колос, прокомментировал скандальное судейство

Полузащитник Колоса Денис Костышин поделился эмоциями относительно судейства в матче с Динамо (1:2).

Сын главного тренера Колоса Денис Костышин, который в скандальном матче против Динамо провел на поле 62 минуты, также не остался в стороне судейства Сергея Бойко.

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На своей странице в социальной сети Instagram он сделал репост экс-нападающего Колоса Владислава Нехтия, который написал: "Стыд и позор. Мужики, вы не заслужили такого безобразия. Просто уже не знают, как тянуть за уши". Сам Костышин лаконично резюмировал ситуацию на поле словами: "Это позор".

Напомним, в матче 27-го тура между Динамо и Колосом судья матча Сергей Бойко вместе с арбитром VAR Евгением Арановским назначили четыре пенальти и удалили игрока гостей Кирилла Петрова.

Победа позволила Динамо расположиться на второй строчке, Колос – шестой.

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