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"Это позор": воспитанник Динамо, который играет за Колос, прокомментировал скандальное судейство

09:48 - Читати українською
"Это позор": воспитанник Динамо, который играет за Колос, прокомментировал скандальное судейство
Динамо – Колос – 2:1 / ФК Динамо

Полузащитник Колоса Денис Костышин поделился эмоциями относительно судейства в матче с Динамо (1:2).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

Сын главного тренера Колоса Денис Костышин, который в скандальном матче против Динамо провел на поле 62 минуты, также не остался в стороне судейства Сергея Бойко.

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На своей странице в социальной сети Instagram он сделал репост экс-нападающего Колоса Владислава Нехтия, который написал: "Стыд и позор. Мужики, вы не заслужили такого безобразия. Просто уже не знают, как тянуть за уши". Сам Костышин лаконично резюмировал ситуацию на поле словами: "Это позор".

Напомним, в матче 27-го тура между Динамо и Колосом судья матча Сергей Бойко вместе с арбитром VAR Евгением Арановским назначили четыре пенальти и удалили игрока гостей Кирилла Петрова.

Победа позволила Динамо расположиться на второй строчке, Колос – шестой.

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Колос Колос Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Денис Денис Костышин Владислав Владислав Нехтий
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