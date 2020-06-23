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"Браво, федерация": игроки Зари вспомнили Луческу по мотивам матча Динамо – Колос

09:18 - Читати українською
"Браво, федерация": игроки Зари вспомнили Луческу по мотивам матча Динамо – Колос
Динамо – Колос – 2:1 / ФК Колос

Судейство Сергея Бойко в поединке 27-го тура УПЛ вызвало неоднозначную реакцию у большинства футбольной общественности.

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

Игроки луганской Зари Никита Шевченко и Максим Белый (который этот сезон проводит в аренде во львовском Рухе) опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram одинаковые фото. На фотографии – экс-тренер Шахтера Мирча Луческу, который бросает свой головной убор на газон.

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Напомним, в 2006 году, в матче против Динамо тогдашний румынский наставник "горняков" швырнул оземь шапку со словами "Браво, федерация", выражая таким жестом недовольства судейством во встрече.

Вероятно, публикация футболистами Зари легендарного фото – реакция на судейство Сергея Бойко и арбитра VAR Евгения Арановського в скандальном матче Динамо – Колос (2:1), где было назначено 4 пенальти и удален игрок гостей Кирилл Петров.

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Колос Колос Кирилл Кирилл Петров Видеопомощник арбитра Евгений Арановский Сергей Сергей Бойко Максим Максим Белый Никита Никита Шевченко Заря Заря Мирча Мирча Луческу Рух Рух
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