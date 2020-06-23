"Браво, федерация": игроки Зари вспомнили Луческу по мотивам матча Динамо – Колос

Судейство Сергея Бойко в поединке 27-го тура УПЛ вызвало неоднозначную реакцию у большинства футбольной общественности.

Игроки луганской Зари Никита Шевченко и Максим Белый (который этот сезон проводит в аренде во львовском Рухе) опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram одинаковые фото. На фотографии – экс-тренер Шахтера Мирча Луческу, который бросает свой головной убор на газон.

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Напомним, в 2006 году, в матче против Динамо тогдашний румынский наставник "горняков" швырнул оземь шапку со словами "Браво, федерация", выражая таким жестом недовольства судейством во встрече.

Вероятно, публикация футболистами Зари легендарного фото – реакция на судейство Сергея Бойко и арбитра VAR Евгения Арановського в скандальном матче Динамо – Колос (2:1), где было назначено 4 пенальти и удален игрок гостей Кирилл Петров.

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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