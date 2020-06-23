"Це ганьба": вихованець Динамо, який грає за Колос, прокоментував скандальне суддівство

Півзахисник Колоса Денис Костишин поділився емоціями щодо суддівства у матчі з Динамо (1:2).

Син головного тренера Колоса Денис Костишин, який у скандальному матчі проти Динамо провів на полі 62 хвилини, також не залишився осторонь суддівства Сергія Бойка.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram він зробив репост екс-нападника Колоса Владислава Нехтія, який написав: "Сором і ганьба. Мужики, ви не заслужили такого неподобства. Просто вже не знають, як тягнути за вуха". Сам Костишин лаконічно резюмував ситуацію на полі словами: "Це ганьба".

Нагадаємо, у матчі 27-го туру між Динамо і Колосом суддя матчу Сергій Бойко вкупі з арбітром VAR Євгеном Арановським призначили чотири пенальті і вилучили гравця гостей Кирила Петрова.

Перемога дозволила Динамо розташуватись на другій сходинці, Колос – шостий.

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