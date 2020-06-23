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"Це ганьба": вихованець Динамо, який грає за Колос, прокоментував скандальне суддівство

09:48 - Читать на русском
"Це ганьба": вихованець Динамо, який грає за Колос, прокоментував скандальне суддівство
Динамо – Колос – 2:1 / ФК Динамо

Півзахисник Колоса Денис Костишин поділився емоціями щодо суддівства у матчі з Динамо (1:2).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

Син головного тренера Колоса Денис Костишин, який у скандальному матчі проти Динамо провів на полі 62 хвилини, також не залишився осторонь суддівства Сергія Бойка.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram він зробив репост екс-нападника Колоса Владислава Нехтія, який написав: "Сором і ганьба. Мужики, ви не заслужили такого неподобства. Просто вже не знають, як тягнути за вуха". Сам Костишин лаконічно резюмував ситуацію на полі словами: "Це ганьба".

Нагадаємо, у матчі 27-го туру між Динамо і Колосом суддя матчу Сергій Бойко вкупі з арбітром VAR Євгеном Арановським призначили чотири пенальті і вилучили гравця гостей Кирила Петрова.

Перемога дозволила Динамо розташуватись на другій сходинці, Колос – шостий.

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blog_ava
Динамо – Колос: Де Пена шокований суддівством Бойка
06:00
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Теги
Динамо Динамо Динамо - Колос Колос Колос Денис Денис Костишин Владислав Владислав Нехтій
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