"Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в дивизионе А на футбольном поле.

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Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы бы также согласились на перенос встречи на завтра. Очень хотелось, чтобы ситуация решилась на газоне, а не за его пределами. Но мы должны принять то, что произошло", – цитирует функционера Watson.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых".

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