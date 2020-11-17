"Это позор": директор сборной Швейцарии разочарован отменой матча Лиги наций против Украины
Директор швейцарской сборной Пьерлуиджи Тами разочарован решением запретить проведение матча 6-го тура Лиги наций УЕФА против команды Украины.
"Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в дивизионе А на футбольном поле.
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Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы бы также согласились на перенос встречи на завтра. Очень хотелось, чтобы ситуация решилась на газоне, а не за его пределами. Но мы должны принять то, что произошло", – цитирует функционера Watson.
Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых".
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