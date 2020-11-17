Поединок сборной Украины в Лиге наций против команды Швейцарии, скорее всего, все же не состоится в запланированную дату.

Поединок, от которого зависит судьба Украины в дивизионе А, будет перенесен из-за новых случаев заражения COVID-19 в украинской команде, сообщает Meta-ratings.

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Предварительное решение о переносе игры на более поздний срок уже принято, после того как главный врач швейцарского кантона Роджер Харстолл запретил проведение матча, несмотря на разрешение от УЕФА. В ближайшее время о переносе встречи должны объявить официально.

В то же время швейцарское издание BLICK сообщает, что всю украинскую команду могут поместить на карантин. Сейчас сборная Украины изучает возможность провести поединок против Швейцарии завтра, 18 ноября, использовав игроков молодежной сборной и команды U-20. Не исключено, что победителя игры вообще определят жеребьевкой, отмечает издание.

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Обновлено. Ассоциация футбола Швейцарии официально подтвердила, что врач решил отправить украинскую делегацию на карантин. Сейчас команды ожидают окончательного решения УЕФА о проведении поединка.

Напомним, матч Швейцария – Украина сначала должен был состояться 17 ноября. Перед заключительным туром Лиги наций украинцы занимают третье место, имея в своем активе шесть очков, швейцарцы с тремя очками идут на последнем месте.

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