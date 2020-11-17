Союз европейских ассоциаций отказался от идеи проведения матча 6-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины.

Поединок Швейцария – Украина не состоится, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В специальном релизе союз ассоциаций констатировал невозможность проведения матча вообще. "Сине-желтая" команда находится на карантине, а Украинская ассоциация футбола не имеет возможности собрать другую команду для поединка в ближайшие два дня. Теперь ситуацию с несыгранным матчем рассмотрит Дисциплинарный комитет УЕФА.

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Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых".