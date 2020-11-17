"После приезда в Швейцарию вся делегация в очередной раз была протестирована. Результаты сегодня утром показали один новый положительный тест плюс три старых случаи инфицирования. Тест действительно может быть положительным, если даже болезнь прошла и больше не считается заразной.

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Мы придерживаемся мнения, что протокол безопасности УЕФА придерживался. Но я проверить этого не могу. И, несмотря на текущие результаты тестирования, вполне вероятно, что люди с отрицательными тестами станут положительными в течение недели.

Не исключено, что есть игроки с отрицательным тестом, которые "несут" коронавирус, но инфекция только попала в организм и еще не проявилась. Именно поэтому вся команда сейчас на карантине и не может играть против Швейцарии. Сборная Украины обязательно должно оставаться в отеле на 10 дней. При определенных условиях они могут поехать домой", – цитирует специалиста Blick.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых".

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