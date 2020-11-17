"Це ганьба. Ми були готові грати та врятувати місце в дивізіоні А на футбольному полі.

Швейцарія – Україна: матч Ліги націй не відбудеться взагалі, УАФ відмовилася привезти нову команду й чекає вердикту УЄФА

Ми були вмотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми б також погодилися на перенос зустрічі на завтра. Дуже хотілося, щоб ситуація вирішилася на газоні, а не за його межами. Але ми повинні прийняти те, що сталося", – цитує функціонера Watson.

Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу в складі "синьо-жовтих".

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