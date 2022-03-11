Аркадий Запорожану, представитель румынского коуча "бело-синих" рассказал, что история о проблемах с выводом средств Мирчи Луческу из Украины – фейк.

"Это полное вранье. У Мирчи Луческу нет заблокированных денег в Украине, о которых пишут в последние сутки. Эта информация абсолютно не соответствует действительности.

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Мистер сейчас активно помогает беженцам из Украины и делает это от всей души. То, о чем сообщали медиа в последнее время — попытка журналистов создать громкий заголовок из того, чего на самом деле нет", – сказал Запорожану в комментарии "Фокус".

Напомним, ранее румынские СМИ сообщали, что Луческу хранит в украинских банках 5 миллионов долларов. Ограничения, наложенные украинским правительством на вывод средств со счетов физических лиц, не позволяют Мирче полностью воспользоваться честно заработанным.

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