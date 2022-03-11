Аркадій Запорожану, представник румунського коуча "біло-синіх" розповів, що історія про проблеми з виведенням коштів Мірчі Луческу з України – фейк.

"Це повна брехня. У Мірчі Луческу немає заблокованих грошей в Україні, про які пишуть в останню добу. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

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Містер зараз активно допомагає біженцям з України і робить це від щирого серця. Те, про що повідомляли медіа останнім часом – спроба журналістів створити гучний заголовок з того, чого насправді немає", – сказав Запорожану у коментарі "Фокус".

Нагадаємо, раніше румунські ЗМІ повідомляли, що Луческу зберігає в українських банках 5 мільйонів доларів. Буцімто обмеження, накладені українським урядом на виведення коштів з рахунків фізичних осіб, не дозволяють Мірчі сповна скористатись чесно заробленим.

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