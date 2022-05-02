"Сегодня о заводе "Азовсталь" говорит весь мир, о нем знает и о нем переживает весь мир. Потому что сегодня "Азовсталь" стал бастионом несокрушимой воли, храбрости украинских воинов, оплотом свободы украинского народа. Утром каждый украинец встает с названием завода "Азовсталь" в сердце и ложится с ним.

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Все переживают о воинах, о тех людях, которые находятся там, и молятся, чтобы их уволили как можно скорее. И у нас такая акция (в день игры с Хайдуком – прим.), ведь должны дать еще больше месседжей в поддержку Мариуполя, в поддержку "Азовстали".

Хочу сказать словами Рината Леонидовича Ахметова, который говорит, что мы убеждены, Мариуполь будет освобожден, мы убеждены, Украина будет освобождена! Когда это произойдет, мы направим все свои усилия на то, чтобы восстановить Мариуполь, восстановить нашу страну, и сделать ее еще гораздо лучше", – отметил Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, на "Азовстали" прячутся местные жители Мариуполя, которые не смогли эвакуироваться из города, а также бойцы полка "Азов", который ужасает рашистов только своим названием.

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