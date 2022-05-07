"З корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків. "Азовсталь", на якому перебувають сотні цивільних (серед яких діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами. На заводі закінчується їжа, нема чистої води та все менше вцілілих бомбосховищ. Щодня помирають цивільні й військові.

Палкін: "Азовсталь" став бастіоном незламної волі, хоробрості українських воїнів, оплотом свободи українського народу

Українські військові готові здатись третій стороні та перебувати у цій країні до завершення війни. Просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ (орфографію збережено – прим.) на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, вбитих. Це зупинить кровопролиття, геноцид і смерть", – сказав і написав Ярмоленко в Instagram.

Нагадаємо, росіяни захопили Маріуполь, але не повністю. Металургійний комбінат, площею 11 км2, героїчно захищають бійці полку "Азов". У підвалах перебувають не лише військові, а й цивільні, які були змушені ховатись від "русского міра", що несе розруху й смерть.

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