"Это ослабит Динамо. Но для самого Миколенко – это большой шаг вперед, да и для украинского футбола тоже, в том числе и для сборной.

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Возможно, у Динамо и есть замена, но надо еще выйти на уровень Миколенко. Интересно будет посмотреть на Дубинчака, если его вернут в Динамо", – сказал Санжар для Footboom.

По данным СМИ, Эвертон заплатит Динамо за Миколенко около 23 млн. евро. Владислав Дубинчак принадлежит киевлянам, но в нынешнем сезоне защищает цвета СК Днепр-1 на правах аренды.

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