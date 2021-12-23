"Не знаю, что случится перед матчем с Бернли, но сейчас Динь в составе. Хочу объяснить – он изначально был ключевым игроком для нас. Он важный игрок, много работает во время матчей и тренировок. Дело не в менеджере или игроке, а в фанатах и ​​клубе.

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Люка – наш игрок. О нем могут говорить другие люди, но моя главная задача – сосредоточиться на тех игроках, которых у меня есть, и на тех, которые доступны. Люка – один из таких игроков, поэтому, надеюсь, он может сыграть с Бернли", – цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Напомним, Мирча Луческу уже подтвердил трансфер Виталия Миколенко в Эвертон. Именно Люка Динь станет конкурентом украинца на левом фланге обороны.

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