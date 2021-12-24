"Це послабить Динамо. Але для самого Миколенка – це великий крок уперед, та й для українського футболу також, у тому числі і для збірної.

Бенітес розраховує на Діня – тренер Евертона похвалив потенційного конкурента Миколенка

Можливо, в Динамо і є йому заміна, але треба ще вийти на рівень Миколенка. Цікаво буде подивитись на Дубінчака, якщо його повернуть до Динамо", – сказав Санжар для Footboom.

За даними ЗМІ, Евертон заплатить Динамо за Миколенка близько 23 млн євро. Владислав Дубінчак належить киянами, але у нинішньому сезоні захищає кольори СК Дніпро-1 на правах оренди.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу