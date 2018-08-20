Жертва дебюта Роналду – 39-летний воспитанник Ювентуса в ужасном состоянии после встречи с КР7, а тот показал класс

Голкипер Кьево Стефано Соррентино столкнулся с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду в дебютном матче португальца в Серии А. Это был самый жуткий момент европейского уикенда.

Дебют Роналду в Италии вряд ли можно считать удачным. Да, КР7 был очень активным, провел на поле все 90 минут, за это время успел 8 раз пробить по воротам (4 прицельных удара), отдать 30 пасов с точностью 90%, выиграть 3 воздушных мяча, помешать забить партнеру (во всем разобрался VAR) и получить 5-й лучший балл среди игроков обеих команд. Для игрока, который привык быть первым, результат так себе.

Впрочем, хоть Криш не забил и даже не ассистировал, зато сделал другой, возможно, решающий вклад в победу Юве. Он нокаутировал и выбил из игры 39-летнего вратаря веронцев Соррентино, который когда-то начинал карьеру именно в туринском клубе. Через минуту после его замены команда Аллегри забила решающий гол, вырвав неожиданно тяжелую победу на Бентегоди. Интересно, что страж ворот Кьево до травмы выдал 8 блестящих сейвов, в том числе и после нескольких крученых ударов Роналду.

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После игры Соррентино показал свое откровенно неважное состояние. У него сломан нос, ушиб левого плеча и поврежден шейный отдел позвоночника. Выглядит действительно не очень хорошо, но Стефано не расстраивается – могло быть и хуже. Вратарь Кьево отметил, что он получил сообщение "от легендарного Криштиану Роналду с пожеланиями скорейшего выздоровления". Главная звезда чемпионата Италии поддержал боевой дух своей "жертвы".

Топ-класс от экс-игрока Реала этим не ограничился. Как Роналду отреагировал на свой не совсем результативный дебют в Серии А? Он не стал искать причину где-то на стороне, а просто отправился работать в выходной. Главный тренер Ювентуса предоставил своим игрокам день отдыха, но 33-летний бомбардир решил попотеть в спортзале.

Соррентино же уже покинул больницу, пошутив на ее пороге: "Перед матчем я сказал себе, что любой ценой остановлю Роналду. Дословно так и случилось. Мы были близки к успеху, но Криштиану конце концов меня поймал". Если все голкиперы Серии А будут настраиваться на Роналду с таким настроем, то у Юве и его 100-миллионной звезды будут серьезные проблемы.