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Роналду: Ювентус не будет зацикливаться на победе в Лиге чемпионов

17:42 59 Читати українською
Роналду: Ювентус не будет зацикливаться на победе в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / фото: ФК Ювентус

Новоиспеченный футболист Ювентуса Криштиану Роналду заявил, что победа в Лиге чемпионов не является главной целью команды нынешнем сезоне.

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов с Ювентусом. Мы сконцентрируемся на этом вместе с партнерами, но зацикливаться не будем. Мы будем идти шаг за шагом, а потом посмотрим. Если не получится в этом сезоне, то в следующем.

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Главная цель Ювентуса в этом сезоне – победа в Серии А, Кубке Италии, а также нужно как можно лучше выступить в Лиге чемпионов", – цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, португалец этим летом за 117 млн ​​евро перебрался в Турин из Реала, с которым побеждал в Лиге чемпионов четыре раза.

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Лига чемпионов Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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