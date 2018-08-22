"Це дуже здивувало мене": Роналду – про відхід з Реала, свій найкращий гол і того, хто може стати новим Кріштіану

Кріштіану Роналду бачить свої риси у юному і перспективному. Кріштіану-молодший може стати наступником великого бомбардира, який цього літа перейшов у Ювентус.

"Він обожнює змагатись з кимось. Мій син дуже схожий на мене в дитинстві. Він ненавидить програвати. Стане таким, як я. У цьому я впевнений на всі 100 відсотків. Мені хотілося б навчити його кільком речам, але остаточний вибір, чим займатись в житті, буде за ним.

Жертва дебюту Роналду – 39-річний вихованець Ювентуса у жахливому стані після зустрічі з КР7, а той знову показав клас

У нього завжди буде моя підтримка. Однак, очевидно, я хотів би, аби він став футболістом, адже бачу в ньому ту ж саму пристрасть до гри.

Кріштіану-молодший – швидкий, талановитий, з гарною технікою та ударом. Та я не хочу тиснути на нього", – заявив 33-річний португальський форвард в інтерв'ю DAZN.

Син Роналду виграв кубок і звання найкращого бомбардира турніру

"Чи вплинула на відхід з Реала овація стадіону Ювентуса? Дехто каже "так", дехто – "ні". Я можу сказати те, що маленькі деталі роблять велику різницю в кінці дня.

Те, що я побачив на цьому стадіоні, допомогло, чесно кажучи. На жаль, я забив гол у ворота свого нинішнього клубу, але це вже в минулому.

Це був найкращий гол у моїй кар'єрі, а коли люди встали і почали аплодувати, я сказав собі: "Вау". Це дуже здивувало мене і ніколи не траплялось раніше. Неймовірний момент.

У новому клубі я позитивно здивувався. Мій улюблений номер, звичайно – 7. Я поговорив про це з Юве і Куадрадо, який носив його. Хуан сказав, що він із задоволенням віддасть мені його. Радий, що зможу продовжувати з моїм номером 7.

Роналду: Ювентус не буде зациклюватися на перемозі в Лізі чемпіонів

Інші види спорту? Я люблю UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат). Мені подобається дивитись теніс і баскетбол, а настільний теніс – взагалі другий вид спорту, в якому я добре граю. Та я полюбляю дивитись бої у змішаних єдиноборствах".

На останок Кріштіану розповів про свій імідж, відповівши на питання, чи одержимий він модою: "Я думаю, що гарно виглядати і пахнути – це важливо. І тут не йдеться лише про жінок. Мої дівчина, мама, сестра – всім навколо мене подобається бачити тих, хто добре одягнений. І чоловіків, і жінок. Це частина нашої культури.

Я гарно виглядаю, тому що я гарний. Жартую. Я не одержимий нав'язливою ідеєю, але маленькі деталі у стилі тут і там роблять різницю, на мій погляд".