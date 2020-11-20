Хавбек Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о трудностях, которые у него возникли из-за COVID-19.

"Можно сказать, что чувствую себя я хорошо. Есть только головная боль и насморк. Но сидеть дома на самоизоляции – это очень тяжело", – признался Коваленко в комментарии Shakhtar TV.

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Полузащитник Шахтера сдал положительный тест 13 ноября в лагере сборной Украины. Виктор летел на родину в специальном костюме, чтобы не подвергать окружающих опасности.

Добавим, что уже завтра Шахтер сыграет матч против Александрии в рамках УПЛ, а 25 ноября полетит на поединок 4 тура ЛЧ с Боруссией М.

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