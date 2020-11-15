Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко не смог помочь команде Шевченко в Лиге наций.

Виктор Коваленко был вынужден лететь в Украину в специальном костюме, чтобы не подвергать окружающих опасности.

"Коваленко талантливее Зинченко": экс-игрок Шахтера сравнил своих бывших одноклубников

Дело в том, что накануне у хавбека диагностировали COVID-19. 24-летний игрок летел чартнерним рейсом Лейпциг-Киев. Напомним, национальная команда Украины соревновалась с Германией в рамках Лиги наций (1:3).

В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 6 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

Германия – Украина: нефартовый вечер лишил покоя в Лиге наций, класс решает все, или Кто ослабил удар коронавируса