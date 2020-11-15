Коваленко одели в специальный костюм – как хавбек сборной Украины возвращался из Германии
20:19 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко не смог помочь команде Шевченко в Лиге наций.
завершено
23’ Лерой Сане
33’ Тимо Вернер
64’ Тимо Вернер
Роман Яремчук 12’
12’ Роман Яремчук
23’ Лерой Сане
33’ Тимо Вернер
64’ Тимо Вернер
Виктор Коваленко был вынужден лететь в Украину в специальном костюме, чтобы не подвергать окружающих опасности.
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Дело в том, что накануне у хавбека диагностировали COVID-19. 24-летний игрок летел чартнерним рейсом Лейпциг-Киев. Напомним, национальная команда Украины соревновалась с Германией в рамках Лиги наций (1:3).
В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 6 матчей, в которых отметился 4-мя голами.
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