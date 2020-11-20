Хавбек Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко розповів про труднощі, які у нього виникли через COVID-19.

"Можна сказати, що почуваюся я добре. Є лише головний біль та нежить. Але сидіти вдома на самоізоляції – це дуже важко", – зізнався Коваленко в коментарі Shakhtar TV.

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Півзахисник Шахтаря здав позитивний тест 13 листопада у таборі збірної України. Віктор летів на Батьківщину в спеціальному костюмі, щоб не наражати оточуючих на небезпеку.

Додамо, що вже завтра Шахтар зіграє матч проти Олександрії в рамках УПЛ, а 25 листопада полетить на поєдинок 4 туру ЛЧ з Борусією М.

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