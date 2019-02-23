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Бернли вырвал победу у Тоттенхэма: 27 тур АПЛ, матчи субботы

16:30 28 Читати українською
Бернли вырвал победу у Тоттенхэма: 27 тур АПЛ, матчи субботы
Бернли –Тоттенхэм – 2:1 / Твиттер ФК Тоттенхэм

В рамках 27 тура АПЛ Тоттенхэм сенсационно уступил Бернли. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 27 тур

Бернли – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Вуд, 57, Барнс, 83 – Кейн, 65

Борнмут – Вулверхэмптон – начало матча в 17:00

Ньюкасл – Хаддерсфилд – начало матча в 17:00

Лестер – Кристал Пэлас – начало матча в 19:30

Бернли сенсационно переиграл Тоттенхэм, несмотря на возвращение Харри Кейна. "Шпоры" больше атаковали и владели инициативой, но Бернли остро огрызался и во втором тайме открыл счет в матче. Кейн через 8 минут сравнял счет и Тоттенхэм продолжал атаковать, чтобы выиграть игру, однако Барнс сумел замкнуть передачу Гудмундсона и принести неожиданную победу Бернли.

Благодаря этой победе Бернли набрал 30 очков и поднялся на 13 позицию, Тоттенхэм с 60 пунктами остался на 3 месте.

Англия27 турТерф Мур (Бернлі)

Бернли - Тоттенхэм: Суббота 23 февраля 2019

Бернли
Матч окончен
2 : 1
Тоттенхэм
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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Бернли Бернли Англия Бернли - Тоттенхэм Харри Кейн Харри Кейн
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