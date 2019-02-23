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Бернли – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

17:23 50 Читати українською
Бернли – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча
Бернли – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм сенсационно уступил Бернли в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов матча Бернли – Тоттенхэм на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 27 тур

Бернли – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Вуд, 57, Барнс, 83 – Кейн, 65

Тоттенхэму не помог даже Кейн, который впервые сыграл после травмы. Харри свой гол забил, но "шпоры" пропустили дважды.

Бернли вырвал победу у Тоттенхэма: 27 тур АПЛ, матчи субботы

Благодаря этой победе Бернли набрал 30 очков и поднялся на 13-ю позицию, Тоттенхэм с 60 пунктами остался на 3 месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия27 турТерф Мур (Бернлі)

Бернли - Тоттенхэм: Суббота 23 февраля 2019

Бернли
Матч окончен
2 : 1
Тоттенхэм
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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Бернли - Тоттенхэм Бернли Бернли Видеоновости
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