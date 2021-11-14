"Это хороший вызов для меня. Тренировать в Серии А, в одной из лучших лиг, где собраны хорошие тренеры – большой вызов. Будет очень сложно, но, думаю, мы справимся с этой ситуацией. Будем делать все для того, чтобы остаться в Серии А.

Шевченко дебютировал в Дженоа с победы над молодежной командой генуэзцев

Обсуждали с руководством многие моменты. Завтра важный день – переход клуба от старого владельца к новому. У клуба серьезные амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А – останется там или нет. Мы обсудили этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб увидит, как он хочет усилить команду, мы будем обсуждать эти вопросы.

Есть ли прямая связь с владельцем? Да, мы уже имели первый контакт. Клуб вышел на меня напрямую. Возможный переход Миколенко и Зинченко в Дженоа – сейчас это невозможно из-за лимита игроков не с ЕС? Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан", – поделился Шевченко в эфире Великого футбола.

Напомним, после назначения Андрея Шевченко главным тренером Дженоа итальянские СМИ начали сватать в генуэзскую команду ряд игроков. В частности, кандидатуры Виталия Миколенко и Александра Зинченко называют одними из приоритетных.

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