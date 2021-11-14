Дженоа провела первый поединок под руководством Андрея Шевченко, обыграв Примаверу генуэзцев.

Основная команда Дженоа провела спарринг с Примаверой во время международного перерыва, сообщает официальный сайт генуэзцев. Отметим, что этот матч стал первым для Андрея Шевченко во главе "грифонов".

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Подопечным украинца удалось одержать убедительную победу со счетом 3:1. Авторами первых голов под руководством Шевченко стали Меледжони, Гини (игрок Примаверы, получивший шанс в первой команде из-за отсутствия некоторых представителей основы, отправившихся на матчи сборных – прим.) и Бьянки.

"Это был хороший тест после положительной первой недели работы", – лаконично оценил результат Шевченко. Официальный дебют Андрея Николаевича состоится 21 ноября в поединке с Ромой, начало в 21:45.

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