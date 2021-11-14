"Це гарний виклик для мене. Тренувати в Серії А, в одній із найкращих ліг, де зібрані хороші тренери – великий виклик. Буде дуже складно, але, гадаю, ми впораємося з цією ситуацією. Робитимемо все для того, щоб залишитися в Серії А.

Шевченко дебютував у Дженоа з перемоги над молодіжною командою генуезців

Обговорювали з керівництвом багато моментів. Завтра важливий день – перехід клубу від старого власника до нового. Клуб має серйозні амбіції, але вони залежатимуть від того, як команда виступить у Серії А – залишиться там чи ні. Ми обговорили це питання. Коли відкриється трансферне вікно, коли клуб побачить, як він хоче посилити команду, тоді ми обговорюватимемо ці питання.

Чи є прямий зв'язок з власником? Так, ми вже мали перший контакт. Клуб вийшов на мене напряму. Можливий перехід Миколенка та Зінченка в Дженоа – зараз це неможливо через ліміт на гравців не з ЄС? Так, це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт вже вичерпаний", – поділився Шевченко в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, після призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа італійські ЗМІ почали сватати у генуезьку команду низку гравців. Зокрема кандидатури Віталія Миколенка та Олександра Зінченка називають одними з пріоритетних.

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