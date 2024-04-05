Вингер Барселоны Ламин Ямал ответил на вопрос, поедет ли он на Олимпийские игры в случае своего вызова.

"Было бы нелогичным ехать на Олимпиаду сразу после Евро. Педри – пример того, что может случиться. В конце концов, с начала своей карьеры я старался не перегружать себя и не играть слишком много. Очевидно, если меня вызовут, то я поеду, потому что играть в сборной Испании – это моя мечта", – цитирует Ямала Mundo Deportivo.

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Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что ранее Барселона на долгий срок потеряла Педри. В стане каталонцев надеются, что местная федерация футбола не станет вызывать на Олимпиаду Ямала и Кубарси. Руководители клуба уже провели беседу с представителями RFEF, во время которой выразили свою обеспокоенность и попросили проявить сдержанность в этом вопросе.

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