Вінгер Барселони Ламін Ямал відповів на запитання, чи поїде він на Олімпійські ігри в разі свого виклику.

"Було б нелогічним їхати на Олімпіаду відразу після Євро. Педрі – приклад того, що може трапитися. Зрештою, з початку своєї кар'єри я намагався не перевантажувати себе і не грати занадто багато. Вочевидь, якщо мене викличуть, то я поїду, тому що грати в збірній Іспанії – це моя мрія", – цитує Ямала Mundo Deportivo.

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Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня в Парижі. У нинішньому сезоні Ямал узяв участь у 40 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився шістьма голами і сімома результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Барселона на довгий термін втратила Педрі. У стані каталонців сподіваються, що місцева федерація футболу не стане викликати на Олімпіаду Ямала і Кубарсі. Керівники клубу вже провели бесіду з представниками RFEF, під час якої висловили своє занепокоєння і попросили проявити стриманість у цьому питанні.

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