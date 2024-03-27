Испания и Бразилия устроили настоящее зрелище во вторник вечером (3:3): три гола из шести были забиты с пенальти. Тем не менее, первый 11-метровый испанцев и пенальти сборной Бразилии оказались спорными – Ламин Ямал и Галено упали на газон после минимальных касаний соперников.

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"Я не понимаю, почему VAR не используется в Европе в таких крупных матчах. Нужно идти в ногу со временем. Мы собираемся попросить ФИФА впредь также использовать VAR в товарищеских международных матчах", – заявил Родригеш.

Матч Испания – Бразилия завершился без удалений, хотя Винисиус провоцировал Альваро Морату после финального свистка. Также во время игры форвард сборной Бразилии нагло толкнул защитника соперника Эмерика Ляпорта.

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