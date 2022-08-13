Авторитетное французское издание L'Équipe оценило вклад Криштиану Роналду и Лионеля Месси в прошлом сезоне на фоне удивления футбольного мира из-за отсутствия аргентинца в списке номинантов на "ЗМ".

Действующего обладателя самой престижной индивидуальной награды не включили в список из 30 претендентов на премию. Для Месси это первое непопадание за 17 лет. У многих возник вопрос: почему же Роналду, который тоже провел не лучший сезон, есть среди номинантов, а Месси – нет.

"Золотой мяч -2022": Месси не попал в топ-30 номинантов впервые за 17 лет - France Football назвал всех претендентов

L'Équipe , помогающий France Football в организации премии, опубликовал отдельную статью с объяснением. В ней говорится, что первый год Лео в Париже не был хорошим (всего 6 голов). Форма 35-летнего нападающего была плохой, он имел напряженные отношения с Маурисио Почеттино, да еще и ПСЖ вылетел от Реала в 1/8 финала ЛЧ. В целом сезон описывается словом "разочарование".

Присутствие Роналду французское издание объясняет просто. Он стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, забил шесть мячей на групповом этапе ЛЧ, выведя Манчестер Юнайтед в 1/8 финала, и завершил сезон с 32 голами в 49 поединках.

К слову, имя обладателя "Золотого мяча-2022" будет объявлено 17 октября в Париже. Букмекеры и эксперты фаворитом называют лидера мадридского Реала Карима Бензема.