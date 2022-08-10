Представителей манкунианцев, в том числе игроков, все больше раздражают проделки 37-летнего нападающего. Большинство хотело бы, чтобы он просто ушел, а не создавал проблемы клубу и себе, утверждает The Sun.

Роналду могут обменять на списанную звезду Наполи – придется платить Манчестер Юнайтед

Неназванный источник в Юнайтед заявил таблоиду: "Сейчас это действительно начинает раздражать многих футболистов. У Криштиану есть союзники в лагере, но многим уже надоело то, как он действует".

Роналду до сих пор стремится покинуть Олд Траффорд спустя всего 12 месяцев после возвращения в Манчестер. Причина – неучастие МЮ в ЛЧ 2022/23. Португалец, к слову, участвовал в провальном поединке "красных дьяволов" против Брайтона (1:2).