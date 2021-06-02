Шахтер в шаге от трансфера Педриньо – СМИ раскрыло цену и условия контракта хавбека
Атакующий полузащитник Бенфики Педриньо имеет все шансы стать первым летним новичком Шахтера.
"Горняки" близки к согласованию трансфера 23-летнего бразильца, утверждает Record.
Шахтер возьмет на сборы четырех игроков, которые выступали в аренде за Мариуполь
Активизации переговоров помог директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту, который лично встречался с президентом Бенфики Луишем Филипе Виейрой. Сумма трансфера составит около 18 млн евро – именно столько португальцы должны Коринтиансу за Педринью. Сам хавбек получит контракт сроком на 5 лет.
Добавим, что Педриньо провел 19 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии, но результативными действиями не отличался.
Шахтар звільнив не всіх винуватців: чому прихід Де Дзербі наближає ще одну гучну відставку