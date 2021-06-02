"Горняки" близки к согласованию трансфера 23-летнего бразильца, утверждает Record.

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Активизации переговоров помог директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту, который лично встречался с президентом Бенфики Луишем Филипе Виейрой. Сумма трансфера составит около 18 млн евро – именно столько португальцы должны Коринтиансу за Педринью. Сам хавбек получит контракт сроком на 5 лет.

Добавим, что Педриньо провел 19 матчей в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии, но результативными действиями не отличался.

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