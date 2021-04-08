Хавбек Шахтера отдал Мирону старенький кнопочный телефон, который может предложить только "змейку". Сын чуть не расплакался, бросив "подарок" со словами: "Это не телефон, это какашка". В конце концов, ребенок все же получил желаемое и благодарно обнял отца.

Добавим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава, Святослава и Мирона.

"Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матері