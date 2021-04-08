"Это не телефон, это какашка": Степаненко с женой жестко разыграли собственного сына
20:13 - Читати українською
Тарас и Маргарита Степаненко добавляют нотку юмора в процесс воспитания своих детей.
"Жертвой" остроумных родителей стал младший сын – 3-летний Мирон. За хорошее поведение мальчику пообещали дать телефон для игр, но надежды ребенка были разбиты в мгновение.
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