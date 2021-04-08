Хавбек Шахтаря віддав Мирону старенький кнопковий телефон, який може запропонувати лише "змійку". Син ледь не розплакався, кинувши "подарунок" зі словами: "Це не телефон, це какашка". Зрештою, малеча таки отримала бажане і вдячно обійняла батька.

Додамо, що Тарас та Маргарита Степаненки виховують трьох синів – Ярослава, Святослава та Мирона.

"Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матері