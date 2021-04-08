"Це не телефон, це какашка": Степаненко з дружиною жорстко розіграли власного сина
20:13 - Читать на русском
Тарас та Маргарита Степаненки додають нотку гумору в процес виховання своїх дітей.
"Жертвою" дотепних батьків став наймолодший син – 3-річний Мирон. За хорошу поведінку хлопчику пообіцяли дати телефон для ігор, але сподівання дитини були розбиті за мить.
Мората став жертвою першоквітневого жарту дружини – реакція форварда Ювентуса безцінна
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter