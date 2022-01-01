Португалец уже однажды завершал карьеру, но осенью 2020 года вернулся ради Риу Аве. В прошлом году он снова попрощался с футболом. Теперь Коэнтрау регулярно работает на рыболовной лодке. У него своя компания, а первую лодку Фабиу купил еще во времена выступлений за Реал.

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"Жизнь на море – это не позор, как многие думают. Это работа, как и любая другая. Море прекрасно, и оно нам нужно. Здесь должны работать люди, а эту профессию надо уважать, как любую другую. Это также работа для новых поколений.

Люди, любящие море, должны следовать его воле, его мечте. У моего отца была лодка, он рыбачил, и я всегда ходил с ним в детстве. Конечно, я знал, что футбол когда-нибудь закончится, и я должен выбрать новое направление в своей жизни. Мое счастье – это эта лодка и именно такая жизнь", – сказал Коэнтрау в эфире Empower Brand Channel.

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