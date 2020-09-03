Бывший сербский нападающий Матея Кежман не слишком заботится о форме после завершения карьеры.

Сеть подорвало фото-сравнение Матея Кежмана во времена выступлений в Челси с его нынешним видом.

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Не слишком опрятный вид спровоцировал слухи в комментариях, что 41-летний экс-форвард сейчас бездомный, а самые смелые предполагают, что серб проходил кастинг на фильм "Пираты Карибского моря".

Напомним, Кежман известен своими выступлениями в Челси, Атлетико и ПСЖ.

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