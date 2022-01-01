Португалець вже одного разу завершував кар'єру, але восени 2020 повернувся заради Ріу Аве. Минулого року він знову попрощався з футболом. Тепер Коентрау регулярно працює на риболовецькому човні. У нього своя компанія, а перший човен Фабіу купив ще за часів виступів за Реал.

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"Життя на морі – це не ганьба, як багато хто думає. Це робота, як і будь-яка інша. Море прекрасне, і воно нам потрібне. Тут мають працювати люди, а цю професію треба поважати, як будь-яку іншу. Це також робота для нових поколінь.

Люди, які люблять море, повинні слідувати його волі, його мрії. У мого батька був човен, він рибалив, і я завжди ходив з ним у дитинстві. Звичайно, я знав, що футбол колись закінчиться, і я маю обрати новий напрямок у своєму житті. Моє щастя – це цей човен і саме таке життя", – сказав Коентрау в ефірі Empower Brand Channel.

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