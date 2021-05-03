Известный журналист Игорь Цыганык заверил, что Мирча Луческу еще не сказал последнего слова в Динамо, поэтому продолжит работу с киевским клубом.

"Я могу гарантировать на 99,9%, что Мирча Луческу остается в Динамо. У него контракт еще на один год. И сам Луческу понимает, что изменения в составе Шахтера приведут к определенным потрясениям, а Динамо может спокойно готовиться к сезону, к Лиге чемпионов.

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У Луческу есть амбиции доказать все в еврокубках. Хотя, конечно, предложения у него будут, но главный вызов для него – Лига чемпионов. Думаю, не только в этом году, но и в следующем Луческу будет тренером Динамо", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, контракт Луческу с Динамо действует до 30 июня 2022 года. В первом же сезоне румынский специалист завоевал с "бело-синими" золотые медали УПЛ.

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