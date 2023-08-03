Заря и СК Днепр-1 узнали потенциальных соперников в Лиге Европы – клубы УПЛ могут сыграть между собой
Участники Лиги Европы от Украины могут сойтись в битве за путевку в групповой этап турнира.
Заря начнет свое еврокубковое путешествие сразу с плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане при жеребьевке будут в первом приоритете, а добраться в соперники им могут клубы из третьего или четвертого приоритетов.
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Пока известна лишь одна команда, которая может стать соперником Зари - Лугано. Остальные (6) определятся уже по итогу третьего квалификационного раунда. Соперником Зари может стать и СК Днепр-1, который опустился из Лиги чемпионов – серебряный призер УПЛ должен преодолеть барьер в виде Славии.
Потенциальные соперники Зари в Лиге Европы:
Лугано.
Олимпиакос – Генк.
Славия – СК Днепр-1.
Карабах – ГИК.
Зрински – Брейдаблик.
Астана – Лудогорец.
Жальгирис – Геккен.
СК Днепр-1, если пройдет Славию, гарантирует участие на групповом этапе Лиги конференций. Для попадания в Лигу Европы днепрянам надо будет пройти одного из шести возможных соперников: Аякс, Унион Сент-Жилуаз, ЛАСК, Абердин, Чукарички, Заря.
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