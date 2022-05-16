"Перемога на Євробаченні – це дуже добрий імпульс для всієї України. Зараз наша країна переживає важкі часи, і це дуже емоційний момент для кожного українця. Коли дивилися останній підрахунок голосів, ми з хлопцями дуже хвилювалися, аж серце завмирало. Але ми вірили в перемогу, це мало статися. Це заслужено.

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Ми теж маємо піднімати дух українців на футбольному полі. І не тільки в червні. Уже зараз будуть матчі, які можуть дати нашим уболівальникам позитивний настрій. Зараз, наприклад, ми будемо грати проти Емполі. Хоча це не лідер, але я вважаю, що в Серії А немає слабких команд, грати там вміють. Вони будуть намагатися показати все, на що здатні. Ми ж виходимо боротися не тільки за себе, а й за всю країну.

Щодо тренувань, то ми вже два дні перебуваємо під навантаженнями. Це потрібно, і ми як професіонали маємо їх витримувати, щоб закласти фундамент на наступні поєдинки", – цитує Забарного прес-служба УАФ.

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