"Прежде всего, важно получить уверенность накануне поединка Лиги наций против команды Германии, ну и, конечно, нельзя забывать о рейтинге страны и переживаниях болельщиков. Тот состав, который выставили поляки, давал повод для оптимизма, но ничего хорошего для нас не вышло. Да, по контролю мяча, по голевым моментам, особенно в первом тайме, сборная Украины имела преимущество, но реализация – большой минус "сине-желтых".

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Неизвестно, как бы развивались события, если бы в дебюте поединка Ярмоленко реализовал пенальти. Однако, ошибка Лунина, которая привела к пропущенному мячу, все нарушила. Гол в раздевалку где-то надломил нашу команду. Реализация оставляет желать лучшего. Классная команда не должна быть такой транжирой. Это наша болезнь.

Я считаю, что Марлос и Мораес не могут выходить на замену. Они ничем не усилили игру команды. Это футболисты основы или их вообще не нужно выпускать. Такое ощущение, что Мораеса и не было на поле. Перелома в игре не получилось. Таким было решение тренерского штаба, но, на мой взгляд, это была ошибка Андрея Шевченко.

Жду, что тренерский штаб сделает правильные выводы из этого поражения и выставит тот состав, который на сегодня является лучшим, поскольку немцы ошибок не прощают", – цитирует Гецко Команда №1.

Напомним, уже 14 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют против Германии, а 17 числа завершат Лигу наций поединком в Швейцарии.

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